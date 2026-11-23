Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Realty-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 69.90 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Realty-Aktie investiert hat, hat nun 1.431 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 83.02 USD, da sich der Wert eines Realty-Papiers am 20.11.2026 auf 58.03 USD belief. Mit einer Performance von -16.98 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Realty belief sich jüngst auf 54.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch