S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Realty von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Realty-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 63.04 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Realty-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.864 Realty-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Realty-Aktie auf 55.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 881.07 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 11.89 Prozent.

Der Marktwert von Realty betrug jüngst 52.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch