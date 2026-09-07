S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Realty von vor 10 Jahren bedeutet

Die Realty-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Realty-Papiers betrug an diesem Tag 65.94 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Realty-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.166 Realty-Aktien. Die gehaltenen Realty-Papiere wären am 04.09.2026 928.92 USD wert, da der Schlussstand 61.25 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7.11 Prozent verringert.

Der Marktwert von Realty betrug jüngst 58.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch