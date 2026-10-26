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|Lukrative Realty-Investition?
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26.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Realty von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Realty gewesen.
Am 26.10.2021 wurde die Realty-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Realty-Aktie betrug an diesem Tag 71.86 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 139.156 Realty-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (56.89 USD), wäre das Investment nun 7’916.57 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 20.83 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Realty eine Marktkapitalisierung von 53.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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