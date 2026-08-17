S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Realty von vor einem Jahr eingefahren

Das Realty-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 58.48 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 17.100 Realty-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’072.85 USD, da sich der Wert eines Realty-Anteils am 14.08.2026 auf 62.74 USD belief. Damit wäre die Investition um 7.28 Prozent gestiegen.

Realty wurde am Markt mit 59.40 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch