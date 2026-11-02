S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Realty von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Realty-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 55.00 USD. Bei einem Realty-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.818 Realty-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2026 103.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56.93 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3.51 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Realty eine Marktkapitalisierung von 53.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch