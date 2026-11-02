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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Realty von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Realty-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Realty-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 55.00 USD. Bei einem Realty-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.818 Realty-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2026 103.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56.93 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3.51 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Realty eine Marktkapitalisierung von 53.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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