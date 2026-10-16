S&P 500-Papier Raytheon Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Raytheon Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Raytheon Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 58.14 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 171.986 Raytheon Technologies-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 32’152.78 USD, da sich der Wert eines Raytheon Technologies-Papiers am 15.10.2026 auf 186.95 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 221.53 Prozent.

Der Börsenwert von Raytheon Technologies belief sich zuletzt auf 251.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch