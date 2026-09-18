Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raytheon Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Raytheon Technologies-Einstiegs gewesen.
Vor 10 Jahren wurden Raytheon Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Raytheon Technologies-Anteile letztlich bei 58.11 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Raytheon Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17.209 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 193.54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’330.61 USD wert. Mit einer Performance von +233.06 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Raytheon Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 264.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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