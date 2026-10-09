S&P 500-Papier Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raytheon Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Raytheon Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 90.62 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Raytheon Technologies-Aktie investierten, hätten nun 11.035 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (184.32 USD), wäre die Investition nun 2’033.99 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 103.40 Prozent.

Raytheon Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 242.30 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch