S&P 500-Papier Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raytheon Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Raytheon Technologies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 78.57 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Raytheon Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 12.728 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’537.86 USD, da sich der Wert eines Raytheon Technologies-Papiers am 29.10.2026 auf 199.40 USD belief. Das entspricht einem Plus von 153.79 Prozent.

Insgesamt war Raytheon Technologies zuletzt 268.38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch