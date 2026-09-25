S&P 500-Papier Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raytheon Technologies von vor einem Jahr eingebracht

Am 25.09.2025 wurde das Raytheon Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Raytheon Technologies-Aktie bei 160.51 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 62.301 Raytheon Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen Raytheon Technologies-Papiere wären am 24.09.2026 11’750.67 USD wert, da der Schlussstand 188.61 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17.51 Prozent gesteigert.

Raytheon Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 259.34 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch