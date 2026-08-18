Raymond James Financial Aktie 966260 / US7547301090
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier Raymond James Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Raymond James Financial von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren Raymond James Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 18.08.2023 wurden Raymond James Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 105.10 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Raymond James Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9.515 Anteile im Depot. Die gehaltenen Raymond James Financial-Anteile wären am 17.08.2026 1’707.71 USD wert, da der Schlussstand 179.48 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 70.77 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Raymond James Financial eine Marktkapitalisierung von 34.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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