Raymond James Financial Aktie 966260 / US7547301090
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Raymond James Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Raymond James Financial von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Raymond James Financial-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurden Raymond James Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Raymond James Financial-Anteile betrug an diesem Tag 38.44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.601 Raymond James Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 178.17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 463.50 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 363.50 Prozent.
Raymond James Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 34.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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