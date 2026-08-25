S&P 500-Papier Raymond James Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Raymond James Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Raymond James Financial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Raymond James Financial-Papier an diesem Tag 93.44 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Raymond James Financial-Aktie investiert hat, hat nun 107.021 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Raymond James Financial-Aktie auf 176.68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’908.39 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 89.08 Prozent.

Raymond James Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch