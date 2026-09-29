Raymond James Financial Aktie 966260 / US7547301090
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raymond James Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Raymond James Financial-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Raymond James Financial-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Raymond James Financial-Papier bei 37.77 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Raymond James Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 26.478 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Raymond James Financial-Papiere wären am 28.09.2026 4’267.25 USD wert, da der Schlussstand 161.16 USD betrug. Damit wäre die Investition 326.73 Prozent mehr wert.
Der Raymond James Financial-Wert an der Börse wurde auf 30.69 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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