S&P 500-Papier Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raymond James Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Raymond James Financial-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Raymond James Financial-Papier bei 37.77 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Raymond James Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 26.478 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Raymond James Financial-Papiere wären am 28.09.2026 4’267.25 USD wert, da der Schlussstand 161.16 USD betrug. Damit wäre die Investition 326.73 Prozent mehr wert.

Der Raymond James Financial-Wert an der Börse wurde auf 30.69 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch