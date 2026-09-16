Ralph Lauren a Aktie 13544087 / US7512121010
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Ralph Lauren A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ralph Lauren A von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Ralph Lauren A-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Ralph Lauren A-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Ralph Lauren A-Papier an diesem Tag 314.66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ralph Lauren A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.318 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (335.23 USD), wäre die Investition nun 106.54 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.54 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Ralph Lauren A belief sich zuletzt auf 20.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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