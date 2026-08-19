Ralph Lauren a Aktie 13544087 / US7512121010
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier Ralph Lauren A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ralph Lauren A-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ralph Lauren A-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Ralph Lauren A-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 285.35 USD. Bei einem Ralph Lauren A-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35.045 Ralph Lauren A-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2026 13’255.65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 378.25 USD belief. Das entspricht einem Plus von 32.56 Prozent.
Am Markt war Ralph Lauren A jüngst 22.70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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