Ralph Lauren a Aktie 13544087 / US7512121010
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ralph Lauren A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Ralph Lauren A-Einstiegs gewesen.
Das Ralph Lauren A-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 124.53 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.803 Ralph Lauren A-Papiere. Die gehaltenen Ralph Lauren A-Aktien wären am 04.08.2026 303.48 USD wert, da der Schlussstand 377.92 USD betrug. Mit einer Performance von +203.48 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Ralph Lauren A eine Marktkapitalisierung von 22.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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