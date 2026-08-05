S&P 500-Papier Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ralph Lauren A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das Ralph Lauren A-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 124.53 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.803 Ralph Lauren A-Papiere. Die gehaltenen Ralph Lauren A-Aktien wären am 04.08.2026 303.48 USD wert, da der Schlussstand 377.92 USD betrug. Mit einer Performance von +203.48 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Ralph Lauren A eine Marktkapitalisierung von 22.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch