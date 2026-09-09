S&P 500-Papier Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ralph Lauren A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Die Ralph Lauren A-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ralph Lauren A-Anteile an diesem Tag 100.74 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 99.265 Ralph Lauren A-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 34’467.94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 347.23 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 244.68 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Ralph Lauren A belief sich zuletzt auf 20.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch