S&P 500-Papier Ralph Lauren A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ralph Lauren A von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde die Ralph Lauren A-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 124.75 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Ralph Lauren A-Aktie investiert hat, hat nun 0.802 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ralph Lauren A-Papiers auf 391.25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 313.63 USD wert. Mit einer Performance von +213.63 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Ralph Lauren A zuletzt 23.32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch