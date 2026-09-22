Quest Diagnostics Aktie 566162 / US74834L1008
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Quest Diagnostics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Quest Diagnostics von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Quest Diagnostics-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Quest Diagnostics-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 184.69 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Quest Diagnostics-Papier investiert hätte, hätte er nun 5.414 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 1’325.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 244.88 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32.59 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Quest Diagnostics einen Börsenwert von 27.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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