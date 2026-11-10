S&P 500-Papier Quest Diagnostics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Quest Diagnostics von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 10.11.2016 wurde die Quest Diagnostics-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 81.51 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Quest Diagnostics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 122.684 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 31’857.44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 259.67 USD belief. Damit wäre die Investition 218.57 Prozent mehr wert.

Der Quest Diagnostics-Wert an der Börse wurde auf 27.97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch