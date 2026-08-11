Quest Diagnostics Aktie 566162 / US74834L1008
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Quest Diagnostics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Quest Diagnostics-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Quest Diagnostics-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Quest Diagnostics-Anteile betrug an diesem Tag 148.55 USD. Bei einem Quest Diagnostics-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.732 Quest Diagnostics-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’599.66 USD, da sich der Wert eines Quest Diagnostics-Anteils am 10.08.2026 auf 237.63 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 59.97 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Quest Diagnostics betrug jüngst 26.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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