S&P 500-Papier Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Quest Diagnostics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Quest Diagnostics-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Quest Diagnostics-Papiers betrug an diesem Tag 127.68 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Quest Diagnostics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.783 Quest Diagnostics-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2026 190.28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 242.95 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +90.28 Prozent.

Der Marktwert von Quest Diagnostics betrug jüngst 26.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch