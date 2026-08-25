Quest Diagnostics Aktie 566162 / US74834L1008
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Quest Diagnostics von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Quest Diagnostics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Quest Diagnostics-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Quest Diagnostics-Anteile bei 178.66 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Quest Diagnostics-Aktie investierten, hätten nun 0.560 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (243.87 USD), wäre die Investition nun 136.50 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36.50 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Quest Diagnostics zuletzt 27.02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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