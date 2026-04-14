Quest Diagnostics Aktie 566162 / US74834L1008
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14.04.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quest Diagnostics von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Quest Diagnostics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Quest Diagnostics-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Quest Diagnostics-Papiers betrug an diesem Tag 142.34 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Quest Diagnostics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 70.254 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’552.76 USD, da sich der Wert eines Quest Diagnostics-Papiers am 13.04.2026 auf 192.91 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35.53 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Quest Diagnostics eine Börsenbewertung in Höhe von 21.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch