Quest Diagnostics Aktie 566162 / US74834L1008
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Papier Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quest Diagnostics von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Quest Diagnostics-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Quest Diagnostics-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Quest Diagnostics-Aktie betrug an diesem Tag 83.32 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Quest Diagnostics-Aktie investiert, befänden sich nun 12.002 Quest Diagnostics-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 232.63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’792.01 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’792.01 USD entspricht einer Performance von +179.20 Prozent.
Quest Diagnostics wurde am Markt mit 25.52 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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