S&P 500-Papier Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quest Diagnostics von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Quest Diagnostics-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Quest Diagnostics-Papier an diesem Tag bei 85.18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 117.398 Quest Diagnostics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Quest Diagnostics-Aktie auf 235.52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’649.68 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 176.50 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Quest Diagnostics eine Börsenbewertung in Höhe von 25.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch