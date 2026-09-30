Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Quanta Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Quanta Services-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Quanta Services-Aktie Investoren gebracht.
Die Quanta Services-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Quanta Services-Anteile bei 27.99 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Quanta Services-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3.573 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (651.79 USD), wäre das Investment nun 2’328.65 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 2’228.65 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Quanta Services bezifferte sich zuletzt auf 96.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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