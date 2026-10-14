S&P 500-Papier Quanta Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Quanta Services von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Quanta Services-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 173.53 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Quanta Services-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 57.627 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Quanta Services-Papiers auf 688.88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39’698.03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 296.98 Prozent.

Der Börsenwert von Quanta Services belief sich jüngst auf 103.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch