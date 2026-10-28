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|Profitables Quanta Services-Investment?
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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Quanta Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Quanta Services von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Quanta Services-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Quanta Services-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Quanta Services-Aktie an diesem Tag 28.56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Quanta Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 35.014 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (578.83 USD), wäre die Investition nun 20’267.16 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1’926.72 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Quanta Services belief sich zuletzt auf 87.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Quanta Services Inc.
Analysen zu Quanta Services Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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