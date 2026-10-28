S&P 500-Papier Quanta Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Quanta Services von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Quanta Services-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Quanta Services-Aktie an diesem Tag 28.56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Quanta Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 35.014 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (578.83 USD), wäre die Investition nun 20’267.16 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1’926.72 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Quanta Services belief sich zuletzt auf 87.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch