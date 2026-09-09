Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance im Blick
|
09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Papier Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Quanta Services von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Quanta Services-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Quanta Services-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 373.47 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Quanta Services-Aktie investiert hat, hat nun 0.268 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 171.11 USD, da sich der Wert einer Quanta Services-Aktie am 08.09.2026 auf 639.05 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 71.11 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Quanta Services bezifferte sich zuletzt auf 93.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Quanta Services Inc.
Analysen zu Quanta Services Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigte sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls deutlich nach. Die Wall Street notiert in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.