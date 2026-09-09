S&P 500-Papier Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Quanta Services von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Quanta Services-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 373.47 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Quanta Services-Aktie investiert hat, hat nun 0.268 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 171.11 USD, da sich der Wert einer Quanta Services-Aktie am 08.09.2026 auf 639.05 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 71.11 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Quanta Services bezifferte sich zuletzt auf 93.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch