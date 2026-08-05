Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quanta Services von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Quanta Services-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Quanta Services-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Quanta Services-Papier bei 24.85 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Quanta Services-Aktie investiert hat, hat nun 40.241 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.08.2026 27’887.32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 693.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2’688.73 Prozent erhöht.
Alle Quanta Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 102.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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