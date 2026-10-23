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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Papier PulteGroup-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PulteGroup von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in PulteGroup-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde das PulteGroup-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren PulteGroup-Anteile an diesem Tag 70.57 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die PulteGroup-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.417 PulteGroup-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 169.31 USD, da sich der Wert eines PulteGroup-Anteils am 22.10.2026 auf 119.48 USD belief. Damit wäre die Investition um 69.31 Prozent gestiegen.
Alle PulteGroup-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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