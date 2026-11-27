Vor 5 Jahren wurde das PulteGroup-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 51.59 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die PulteGroup-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 193.836 Anteilen. Die gehaltenen PulteGroup-Papiere wären am 25.11.2026 26’136.85 USD wert, da der Schlussstand 134.84 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 161.37 Prozent vermehrt.

Alle PulteGroup-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch