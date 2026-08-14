S&P 500-Papier PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PulteGroup-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

PulteGroup-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die PulteGroup-Aktie letztlich bei 21.15 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das PulteGroup-Papier investiert hätte, hätte er nun 472.813 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 61’725.77 USD, da sich der Wert einer PulteGroup-Aktie am 13.08.2026 auf 130.55 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 517.26 Prozent angewachsen.

PulteGroup war somit zuletzt am Markt 24.28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch