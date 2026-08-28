S&P 500-Papier PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PulteGroup von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem PulteGroup-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 77.77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12.858 PulteGroup-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 126.75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’629.81 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62.98 Prozent zugenommen.

PulteGroup erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch