S&P 500-Papier PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PulteGroup-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Die PulteGroup-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die PulteGroup-Aktie letztlich bei 20.04 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die PulteGroup-Aktie investierten, hätten nun 4.990 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 580.89 USD, da sich der Wert eines PulteGroup-Papiers am 10.09.2026 auf 116.41 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 480.89 Prozent vermehrt.

Am Markt war PulteGroup jüngst 22.30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch