PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PulteGroup von vor 5 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in PulteGroup-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das PulteGroup-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 53.39 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 187.301 PulteGroup-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 124.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23’283.39 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 132.83 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von PulteGroup belief sich zuletzt auf 23.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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