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|Lukrativer Public Storage-Einstieg?
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Public Storage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Public Storage-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Public Storage eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Public Storage-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Public Storage-Aktie an diesem Tag bei 293.14 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Public Storage-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.341 Public Storage-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 281.99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96.20 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 3.80 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Public Storage eine Börsenbewertung in Höhe von 53.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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