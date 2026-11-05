S&P 500-Papier Public Storage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Public Storage von vor einem Jahr verdient

Die Public Storage-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 278.92 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Public Storage-Aktie investiert hat, hat nun 3.585 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 342.76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’228.88 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22.89 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Public Storage einen Börsenwert von 62.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch