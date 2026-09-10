S&P 500-Papier Public Storage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Public Storage von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Public Storage-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 288.69 USD. Bei einem Public Storage-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34.639 Public Storage-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 294.60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’204.72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2.05 Prozent gesteigert.

Public Storage wurde jüngst mit einem Börsenwert von 56.12 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch