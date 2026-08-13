Aktie 112937 / US74460D1090
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Public Storage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Public Storage von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Public Storage-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurde die Public Storage-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 283.18 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3.531 Public Storage-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’142.67 USD, da sich der Wert einer Public Storage-Aktie am 12.08.2026 auf 323.58 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14.27 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Public Storage eine Marktkapitalisierung von 60.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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