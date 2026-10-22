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|Lohnende Public Storage-Investition?
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22.10.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Public Storage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Public Storage von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren Public Storage-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Die Public Storage-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Public Storage-Aktie betrug an diesem Tag 326.33 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Public Storage-Aktie investiert hat, hat nun 30.644 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’141.36 USD, da sich der Wert einer Public Storage-Aktie am 21.10.2026 auf 298.31 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8.59 Prozent verringert.
Public Storage wurde jüngst mit einem Börsenwert von 56.17 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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