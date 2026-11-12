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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Papier Public Storage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Public Storage von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Public Storage-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Public Storage-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 244.78 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40.853 Public Storage-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’715.58 USD, da sich der Wert eines Public Storage-Anteils am 11.11.2026 auf 335.73 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 37.16 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Public Storage bezifferte sich zuletzt auf 62.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Public Storage
Analysen zu Public Storage
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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