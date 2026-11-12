S&P 500-Papier Public Storage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Public Storage von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Public Storage-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 244.78 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40.853 Public Storage-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’715.58 USD, da sich der Wert eines Public Storage-Anteils am 11.11.2026 auf 335.73 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 37.16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Public Storage bezifferte sich zuletzt auf 62.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch