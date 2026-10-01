S&P 500-Papier Public Storage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Public Storage von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Public Storage-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 223.14 USD wert. Bei einem Public Storage-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44.815 Public Storage-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 282.84 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12’675.45 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26.75 Prozent angezogen.

Public Storage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch