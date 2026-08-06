Aktie 112937 / US74460D1090
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|Profitables Public Storage-Investment?
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Public Storage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Public Storage-Aktie Anlegern gebracht.
Am 06.08.2016 wurde die Public Storage-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 232.76 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Public Storage-Aktie investierten, hätten nun 0.430 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 140.63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 327.34 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +40.63 Prozent.
Public Storage markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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