S&P 500-Papier Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Storage von vor 3 Jahren eingefahren

Das Public Storage-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 274.11 USD. Bei einem Public Storage-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.365 Public Storage-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 107.50 USD, da sich der Wert eines Public Storage-Anteils am 16.09.2026 auf 294.68 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 107.50 USD, was einer positiven Performance von 7.50 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Public Storage bezifferte sich zuletzt auf 55.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch