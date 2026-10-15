Aktie 112937 / US74460D1090
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|Profitables Public Storage-Investment?
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Storage von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Public Storage-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Das Public Storage-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 272.12 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 3.675 Public Storage-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’061.15 USD, da sich der Wert eines Public Storage-Papiers am 14.10.2026 auf 288.76 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 6.11 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Public Storage belief sich zuletzt auf 53.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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