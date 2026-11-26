Heute vor 3 Jahren wurden Trades Public Service Enterprise Group-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Public Service Enterprise Group-Papier letztlich bei 65.09 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15.363 Public Service Enterprise Group-Aktien. Die gehaltenen Public Service Enterprise Group-Aktien wären am 25.11.2026 1’155.17 USD wert, da der Schlussstand 75.19 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.52 Prozent gesteigert.

Public Service Enterprise Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 37.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch